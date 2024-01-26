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ЕС намерен произвести более 1,3 млн снарядов калибра 155 мм в год к концу 2024 года

13:20 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза (ЕС) намерены увеличить объемы производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм минимум до 1,3 млн штук к концу 2024 года. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Если речь идет именно о боеприпасах калибра 155 мм, то уже весной, в марте–апреле, мы (страны ЕС — прим. ТАСС) увеличим наш производственный потенциал до более 1 млн [снарядов] в годовом выражении <…>. К концу года эта цифра вырастет до 1,3-1,4 млн», — заявил он в интервью польской газете Rzeczpospolita по итогам переговоров с главой польского МИД Радославом Сикорским. По словам Бретона, в 2025 году ЕС планирует нарастить производство снарядов этого калибра до 2 млн штук.

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