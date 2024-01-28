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НОВОСТИ

Украина претендует на получение пары списанных британских фрегатов

09:30 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев с радостью примет два списанных британских корабля.

5 января газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании будут выведены из строя в 2024 году из-за проблем с набором военнослужащих. Их предполагается утилизировать либо передать союзникам.

«Если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Украине, мы будем очень рады», — сказал Неижпапа.

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