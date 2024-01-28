Путин по видеосвязи открыл новый зимовочный комплекс в Антарктиде

14:53

Российская антарктическая станция «Восток», получившая новый зимовочный комплекс, станет открытой площадкой для работы исследователей из многих стран мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая комплекс по видеосвязи. Путин назвал обновление станции «лучшим подарком» к 70-й российской антарктической экспедиции.

«Новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды и, конечно, для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — заявил глава государства.

Путин обратил внимание, что у станции «задач, безусловно, действительно много: в их числе мониторинг солнечной активности и других изменения космической погоды, которые воздействуют и на технику, и на человека, изучение роли Антарктиды в глобальном изменении климата». «Очень важно было создать условия для продолжения такой нужной и нашей стране, да и всему человечеству работы», — заключил президент.