США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400 — Нуланд

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.

«Мы находились в процессе переговоров о продаже ЗРК Patriot, пока они шли, Турция пошла в другом направлении. Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить этот другой вопрос, и мы должны решить его, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны», — отметила она.