Вопрос о единой валюте Союзного государства РФ и Белоруссии не стоит - Мезенцев
18:16 30.01.2024 Источник: Интерфакс
"Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах и вопрос о единой валюте по сути дела не стоит", - сказал госсекретарь СГ.
НОВОСТИ
- 17:40 30.01.2024
- Израиль не выведет войска из Газы и не освободит тысячи палестинцев из тюрем — Нетаньяху
- 17:12 30.01.2024
- Правительство Венгрии не будет торопить парламент с приемом Швеции в НАТО — Сийярто
- 17:00 30.01.2024
- МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 2,6% в этом году и на 1,1% в следующем
- 16:32 30.01.2024
- Израилю понадобится как минимум весь 2024 год для ликвидации угрозы ХАМАС — Bloomberg
- 16:12 30.01.2024
- Еврокомиссия пока не имеет механизма передачи Киеву доходов от активов РФ
- 16:00 30.01.2024
- Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве
- 15:32 30.01.2024
- ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах
- 15:12 30.01.2024
- НАТО может напрямую вмешаться в конфликт на Украине — американский эксперт
- 15:00 30.01.2024
- Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ
- 14:32 30.01.2024
- ЕС ведет идеологическую войну против Венгрии — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать