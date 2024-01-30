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Вопрос о единой валюте Союзного государства РФ и Белоруссии не стоит - Мезенцев

18:16 30.01.2024 Источник: Интерфакс

Вопрос о единой валюте в Союзном государстве не стоит, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

"Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах и вопрос о единой валюте по сути дела не стоит", - сказал госсекретарь СГ.

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