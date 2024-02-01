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Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

11:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесшего четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристке Камиле Валиевой за нарушение антидопинговых правил, следует уважать. Такое мнение журналистам высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

«Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится, — сказал Бах. — Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних».

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