Первым делом на посту президента Трамп планирует закрыть границу США

20:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания в первую очередь намерен закрыть американскую границу и организовать массовую депортацию нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Первое что придется сделать — закрыть границу. Нельзя, чтобы у нас были миллионы [нелегально проживающих в США] людей. Затем надо организовать массовую депортацию», — сказал он на вопрос ведущей о своих первых действиях во внешней политике в случае переизбрания. По мнению Трампа, многие штаты, которые традиционно поддерживают кандидата от демократов на президентских выборах, могут изменить мнение из-за того, как действующая американская администрация справляется с вопросом нелегальной миграции. «Жители Нью-Йорка злы. Люди, которые никогда бы не проголосовали бы за меня, потому что я республиканец <…>, думаю проголосуют за меня», — сказал он и добавил, что, по его мнению, поддержать его в президентских выборах помимо Нью-Йорка могут также такие традиционно демократические штаты как Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.