Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
09:00 05.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Над Брянской областью за два часа сбили четыре беспилотника. Минобороны РФ объявило, что новая попытка атаки была предпринята около 00:30. Другие дроны были сбиты накануне в промежутке с 22:30 до 23:50.
Все четыре аппарата уничтожили над Выгоничским районом, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Говорит Москва
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