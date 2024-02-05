0
0
10
НОВОСТИ

Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

09:00 05.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Над Брянской областью за два часа сбили четыре беспилотника. Минобороны РФ объявило, что новая попытка атаки была предпринята около 00:30. Другие дроны были сбиты накануне в промежутке с 22:30 до 23:50.

Все четыре аппарата уничтожили над Выгоничским районом, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:31 04.02.2024
Первым делом на посту президента Трамп планирует закрыть границу США
0
581
18:55 04.02.2024
Вице-спикер Сейма Польши: Крым был сдан Украиной без единого выстрела, и это было не случайно
0
766
15:14 04.02.2024
В НАТО идут неофициальные разговоры о том, что будет с альянсом при Трампе - NYT
0
809
15:00 04.02.2024
Китай был впервые обозначен как гипотетический враг на учениях США и Японии - СМИ
0
764
14:07 04.02.2024
Фермеры в Греции блокируют дороги, требуя от властей компенсаций потерь
0
733
13:40 04.02.2024
Суммы выплат на восстановление жилья в новых регионах будут увеличены – Хуснуллин
0
733
12:20 04.02.2024
Хуснуллин: Думаю, 2024 год для нас будет переломным в сфере ЖКХ
0
954
12:07 04.02.2024
Олег Кононенко побил рекорд по суммарному пребыванию в космосе
0
820
11:09 04.02.2024
2ГИС первой из российских компаний выпустил приложение для Vision Pro
0
890
09:26 04.02.2024
До двух градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье 4 февраля
0
896

Возврат к списку