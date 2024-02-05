Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Над Брянской областью за два часа сбили четыре беспилотника. Минобороны РФ объявило, что новая попытка атаки была предпринята около 00:30. Другие дроны были сбиты накануне в промежутке с 22:30 до 23:50.

Все четыре аппарата уничтожили над Выгоничским районом, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Говорит Москва