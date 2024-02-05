Законопроект о допфинансировании обречен на провал — спикер Палаты представителей США
10:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представленные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал, они оказались хуже, чем думали республиканцы. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).
«Я видел достаточно. Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом], — написал Джонсон на своей странице в соцсети X. — Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал».
НОВОСТИ
- 10:20 05.02.2024
- ХАМАС не принял парижский проект соглашения о перемирии в Газе
- 10:05 05.02.2024
- Зеленский косвенно подтвердил, что намерен сменить Залужного
- 09:32 05.02.2024
- Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU
- 09:20 05.02.2024
- В Карелии вертолет МЧС разбился и ушел под лед Онежского озера
- 09:05 05.02.2024
- Шесть поездов задержаны, десять отменены в Сочи из-за сошедшего на пути селя
- 09:00 05.02.2024
- Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
- 20:31 04.02.2024
- Первым делом на посту президента Трамп планирует закрыть границу США
- 18:55 04.02.2024
- Вице-спикер Сейма Польши: Крым был сдан Украиной без единого выстрела, и это было не случайно
- 15:14 04.02.2024
- В НАТО идут неофициальные разговоры о том, что будет с альянсом при Трампе - NYT
- 15:00 04.02.2024
- Китай был впервые обозначен как гипотетический враг на учениях США и Японии - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать