Законопроект о допфинансировании обречен на провал — спикер Палаты представителей США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представленные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал, они оказались хуже, чем думали республиканцы. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

«Я видел достаточно. Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом], — написал Джонсон на своей странице в соцсети X. — Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал».