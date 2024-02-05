0
0
143
НОВОСТИ

Суд в КНР приговорил к смертной казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя

11:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекинский суд приговорил задержанного в Китае австралийского писателя Ян Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже, к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщил австралийский телеканал SBS со ссылкой на главу МИД страны Пенни Вонг.

«Правительство Австралии потрясено таким исходом», — заявила Вонг, выступая перед журналистами в Канберре. При этом министр отметила, что через два года «смертный приговор будет заменен пожизненным заключением».

Австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь — критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января 2019 года, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях. 24 января того же года представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании писателя властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 05.02.2024
Более всего загрязнений рек отмечено в 2023 г. в Свердловской, Смоленской областях
0
18
11:35 05.02.2024
Сбер стал трехкратным лауреатом премии «КулибИТ»
0
55
11:32 05.02.2024
Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ
0
88
11:20 05.02.2024
Рэпера Киллера Майка арестовали сразу после получения трех Grammy
0
113
11:05 05.02.2024
Аппараты для открытия дверей во время ракетной угрозы появятся в подъездах Белгорода
0
127
10:32 05.02.2024
Поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС — силовики
0
198
10:20 05.02.2024
ХАМАС не принял парижский проект соглашения о перемирии в Газе
0
217
10:05 05.02.2024
Зеленский косвенно подтвердил, что намерен сменить Залужного
0
228
10:00 05.02.2024
Законопроект о допфинансировании обречен на провал — спикер Палаты представителей США
0
221
09:32 05.02.2024
Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU
0
244

Возврат к списку