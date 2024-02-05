Суд в КНР приговорил к смертной казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя
11:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекинский суд приговорил задержанного в Китае австралийского писателя Ян Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже, к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщил австралийский телеканал SBS со ссылкой на главу МИД страны Пенни Вонг.
«Правительство Австралии потрясено таким исходом», — заявила Вонг, выступая перед журналистами в Канберре. При этом министр отметила, что через два года «смертный приговор будет заменен пожизненным заключением».
Австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь — критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января 2019 года, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях. 24 января того же года представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании писателя властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.
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