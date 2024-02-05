Сбер стал трехкратным лауреатом премии «КулибИТ»
11:35 05.02.2024
Сбер стал лауреатом национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023». Эксперты высоко оценили сразу два проекта банка.
Приложение SberOffice победило в номинации «Вспомогательные и обслуживающие бизнес-процессы. Сотрудник и его среда». SberOffice – это комплексный продукт для сотрудников банка, который объединяет все сервисы для работы. Например, в нем можно организовать переезд на другое рабочее место, забронировать коворкинг или переговорную с нужными параметрами, найти кафе, спортзал или другой сервис в здании.
Благодаря сервису офисное пространство используется рационально: на интерактивном плане этажа с помощью цветовой индикации отражается общая картина использования помещений (занятость переговорных и коворкингов, закрепление рабочих мест и другое).
Продукт «СберТранспорт» получил золото сразу в двух номинациях – «Вспомогательные и обслуживающие бизнес-процессы. Операционная эффективность» и «Технологический суверенитет». СберТранспорт – платформа для управления транспортными процессами. Она позволяет автоматизировать процессы, сделать их прозрачными и значительно снизить расходы на транспортные услуги. Система объединяет заказчиков и исполнителей (таксопарки, логистические компании, станции техобслуживания и др.) на одной площадке и обеспечивает комплексное решение транспортных задач на всей территории РФ.
Платформа позволяет управлять полным жизненным циклом заказа транспортных услуг и настраивать параметры сервиса под индивидуальные потребности компании в формате одного окна. Продукт включает более 20 сервисов: от перевозки сотрудников до доставки грузов и управления корпоративным автопарком. Возможности платформы и перечень услуг, в том числе уникальных, постоянно пополняются.
Национальная премия в сфере цифровизации «КулибИТ» учреждена в 2020 году крупнейшим в России сообществом цифровых управленцев «я-ИТ-ы» для продвижения передовых российских цифровых технологий, решений и талантливых управленцев. Экспертами являются действующие участники ИТ-бизнеса России – высшее управленческое звено в ИТ.
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