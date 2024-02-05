Через банкоматы Сбера клиенты других банков более 30 миллионов раз внесли наличные без комиссии
12:30 05.02.2024
|
Фото пресс-службы Сбера
Для клиентов Сбера доступно также внесение и снятие наличных без использования карты – по QR-коду с помощью приложения СберБанк Онлайн.
Найти адрес ближайшего банкомата, уточнить его функционал и время работы можно в разделе «На карте» приложения СберБанк Онлайн. Раздел доступен всем желающим вне зависимости от того, есть у человека карта Сбера или нет.
«Банкоматная сеть Сбера – крупнейшая в России, наши устройства расположены в самых отдаленных уголках страны, – отметила Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка. – Мы рады, что можем предложить клиентам других банков бесплатно пополнять свои карты «Мир» в наших устройствах. В течение этого года мы продолжим развивать услуги для клиентов других банков в банкоматах Сбера».
В 2023 году Сбер перевел 100% своих банкоматов на собственный процессинг и собственное управляющее программное обеспечение InterSphere. Благодаря этому работоспособность банкоматов Сбера не зависит от вендоров программного обеспечения, что позволяет добиться максимальной надежности и доступности услуг для всех, кто пользуется банкоматами банка.
Новости
- 13:32 05.02.2024
- Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом
- 13:20 05.02.2024
- Хуситы пригрозили США в случае наземной атаки на Йемен «новым Вьетнамом»
- 13:05 05.02.2024
- 91% южнокорейцев не верят в возможность денуклеаризации КНДР — опрос
- 13:00 05.02.2024
- Посол России в Париже будет вызван в МИД Франции после гибели французов на Украине — AFP
- 12:32 05.02.2024
- Причиной крушения Ми-8 МЧС в Карелии могло стать его обледенение
- 12:20 05.02.2024
- Приехавший в Москву журналист Карлсон заявил, что в России «все очень хорошо»
- 12:05 05.02.2024
- Иран призвал США и Великобританию «не испытывать гнев региона»
- 12:00 05.02.2024
- Более всего загрязнений рек отмечено в 2023 г. в Свердловской, Смоленской областях
- 11:35 05.02.2024
- Сбер стал трехкратным лауреатом премии «КулибИТ»
- 11:32 05.02.2024
- Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать