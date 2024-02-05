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НОВОСТИ

Через банкоматы Сбера клиенты других банков более 30 миллионов раз внесли наличные без комиссии

12:30 05.02.2024

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Фото пресс-службы Сбера
В 2023 году через банкоматы Сбербанка почти 6 млн держателей карт «Мир» других банков совершили более 30 млн операций по внесению наличных на свои карты. Клиенты могут вносить наличные на карты любых российских банков в банкоматах Сбера с декабря 2022 года. Комиссию за эту услугу Сбер не взимает. Сервис доступен во всех банкоматах с опцией внесения наличных, то есть в 98% банкоматной сети Сбера.

Для клиентов Сбера доступно также внесение и снятие наличных без использования карты – по QR-коду с помощью приложения СберБанк Онлайн.

Найти адрес ближайшего банкомата, уточнить его функционал и время работы можно в разделе «На карте» приложения СберБанк Онлайн. Раздел доступен всем желающим вне зависимости от того, есть у человека карта Сбера или нет.

«Банкоматная сеть Сбера – крупнейшая в России, наши устройства расположены в самых отдаленных уголках страны, – отметила Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка. – Мы рады, что можем предложить клиентам других банков бесплатно пополнять свои карты «Мир» в наших устройствах. В течение этого года мы продолжим развивать услуги для клиентов других банков в банкоматах Сбера».

В 2023 году Сбер перевел 100% своих банкоматов на собственный процессинг и собственное управляющее программное обеспечение InterSphere. Благодаря этому работоспособность банкоматов Сбера не зависит от вендоров программного обеспечения, что позволяет добиться максимальной надежности и доступности услуг для всех, кто пользуется банкоматами банка.

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