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Британия была бы готова отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло — Сунак

11:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы Москва решила его совершить. Об этом в интервью телеведущему Пирсу Моргану на телеканале TalkTV заявил глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос, готово ли королевство дать отпор России, если та «направит свои орудия» на Великобританию. «Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов,» — добавил Сунак.

По его словам, Лондон увеличивает ассигнования на оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной. В этой связи он упомянул о создаваемой йеменскими мятежниками-хуситами угрозе судоходству в Красном море.

Глава правительства также повторил тезис о том, что Москва якобы «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом, так как конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО, которые теперь лучше готовы к отражению агрессии со стороны РФ или других стран.

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