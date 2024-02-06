Выпуск промышленной продукции в Эстонии снизился на 10,5% в 2023 году
16:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Промышленные предприятия в Эстонии произвели в 2023 году продукции на 10,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные департамента статистики республики.
По его информации, объемы промышленного производства сокращались ежемесячно на протяжении всего года, выпуск продукции снизился до уровня 14-летней давности. Негативная динамика наблюдалась в большинстве из 23 отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в деревообработке (минус 16,8%), производстве продуктов питания (минус 3,6%), металлоизделий (минус 9,2%), строительных материалов (минус 21,9%), а также компьютеров и электронного оборудования (минус 8,7%).
Около двух третей общего объема продукции обрабатывающей промышленности было поставлено на зарубежные рынки в 2023 году. Экспорт сократился в текущих ценах на 8,3% по сравнению с годом ранее, а продажи на внутреннем рынке — на 7,3%.
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