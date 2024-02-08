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Число заявок на банкротство в ФРГ в январе выросло на 40% по сравнению с прошлым годом

17:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, остается высоким и по-прежнему превышает средние показатели, наблюдавшиеся до начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Института исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).

В январе число банкротств составило 1 077, что почти на 40% выше, чем в предыдущем году. Если исходить из среднего показателя за период с 2016 по 2019 год, то есть до пандемии коронавируса, это значение все еще на 20% выше. Одной из причин стабильно высокого числа банкротств, как считают в институте, является помощь в борьбе с коронавирусом для слабых компаний. Чаще всего, как пояснил представитель IWH Штефан Мюллер, средства выплачивались фирмам, которые были нерентабельны еще до кризиса.

Это, по его словам, привело к снижению числа банкротств во время пандемии. «Высокие цифры банкротств сегодня отчасти являются следствием того, что государственная помощь во время пандемии коронавируса была восстановлена». Однако, по данным IWH, в 2003 и 2010 годах иногда происходило 2 тыс. банкротств в месяц, что более чем в два раза больше, чем сейчас.

В сентябре Федеральное статистическое ведомство ФРГ указывало, что количество заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, за первое полугодие 2023 года увеличилось на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Окружные суды ФРГ сообщили о 8 571 поданном заявлении о неплатежеспособности компаний. Больше всего заявок на банкротство пришлось на сектор транспорта и предоставления складских услуг, а также на сферу оказания иных экономических услуг, таких как временное трудоустройство. Меньше всего заявлений поступило от предприятий в секторе энергоснабжения.

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