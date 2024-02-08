Число заявок на банкротство в ФРГ в январе выросло на 40% по сравнению с прошлым годом
17:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, остается высоким и по-прежнему превышает средние показатели, наблюдавшиеся до начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Института исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).
В январе число банкротств составило 1 077, что почти на 40% выше, чем в предыдущем году. Если исходить из среднего показателя за период с 2016 по 2019 год, то есть до пандемии коронавируса, это значение все еще на 20% выше. Одной из причин стабильно высокого числа банкротств, как считают в институте, является помощь в борьбе с коронавирусом для слабых компаний. Чаще всего, как пояснил представитель IWH Штефан Мюллер, средства выплачивались фирмам, которые были нерентабельны еще до кризиса.
Это, по его словам, привело к снижению числа банкротств во время пандемии. «Высокие цифры банкротств сегодня отчасти являются следствием того, что государственная помощь во время пандемии коронавируса была восстановлена». Однако, по данным IWH, в 2003 и 2010 годах иногда происходило 2 тыс. банкротств в месяц, что более чем в два раза больше, чем сейчас.
В сентябре Федеральное статистическое ведомство ФРГ указывало, что количество заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, за первое полугодие 2023 года увеличилось на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Окружные суды ФРГ сообщили о 8 571 поданном заявлении о неплатежеспособности компаний. Больше всего заявок на банкротство пришлось на сектор транспорта и предоставления складских услуг, а также на сферу оказания иных экономических услуг, таких как временное трудоустройство. Меньше всего заявлений поступило от предприятий в секторе энергоснабжения.
НОВОСТИ
- 17:50 08.02.2024
- СберТранспорт запустил сервис переезда под ключ в Домклик
- 17:40 08.02.2024
- Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду
- 17:12 08.02.2024
- Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
- 17:05 08.02.2024
- Ведущие российские ученые вошли в Научный совет Альянса в сфере искусственного интеллекта
- 16:32 08.02.2024
- В России действуют 569 иноагентов, в том числе 401 физическое лицо — Минюст
- 16:12 08.02.2024
- Военная истерия в Европе может привести к вооруженному конфликту с РФ — эксперт ФРГ
- 16:00 08.02.2024
- Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
- 15:32 08.02.2024
- Финляндия продлила закрытие КПП на границе с РФ до 14 апреля
- 15:12 08.02.2024
- Путин и Си Цзиньпин заявили, что США проводят политику «двойного сдерживания»
- 15:00 08.02.2024
- США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия на Украину — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать