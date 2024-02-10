Спикер Кнессета отказался от встречи с генсеком ООН из-за слов последнего о Газе
08:50 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер израильского Кнессета (парламента) Амир Охана отменил запланированную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем из-за высказываний последнего о необходимости немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, в ООН об отмене встречи узнали от журналистов. «Мы узнали об отмене, когда позвонил один из ваших коллег и указал на заявление спикера, в котором говорится, что он отменяет встречу из-за заявлений генсекретаря на вчерашней пресс-конференции», — сказал Дюжаррик.
Представитель главы всемирной организации добавил, что на прошедшей пресс-конференции Гутерриш по палестино-израильскому конфликту «не сказал ничего такого, чего не говорил ранее».
Как сообщила газета The Times of Israel, спикер Кнессета заявил, что хотел на встрече убедить генсека в правильности позиции Израиля, однако после очередного призыва Гутерриша к прекращению огня в Газе понял, что это бесполезно.
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