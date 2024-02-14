Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне РФ — Путин
12:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает необходимым использовать опыт специальной военной операции при организации системы гражданской обороны страны.
«Речь о совершенствовании системы гражданской обороны, здесь надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции», — обратился глава государства к участникам заседания коллегии МЧС.
По мнению Путина, «следует уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов». Президент уточнил, что «это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов».
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