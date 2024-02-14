Президент ЦАР прибыл в Москву

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Борт лидера этой африканской страны приземлился в одном из столичных аэропортов, передает корреспондент ТАСС.

В Москве Туадера встретится с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в рамках визита пока не запланированы.