НАТО собирается построить центр по подготовке украинских военных - СМИ

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО планирует создать центр по подготовке и обучению украинских военнослужащих. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники.

По ее информации, новый проект, который дополнит миссию Евросоюза и программы ряда западных стран, призван помочь Киеву не только в подготовке его солдат и военного персонала, но также обучить их стратегии и управлению оборонной администрацией. Цель состоит в том, чтобы нарастить поддержку Украины и помочь довести ее силы до уровня стандартов НАТО. Сейчас члены альянса завершают детали программы.

Как считает издание, пока НАТО избегала шагов, которые Россия могла бы интерпретировать как угрозу. Тем не менее новый центр представляет собой изменение философии в этом смысле, отмечает газета. Теперь союзники по НАТО ведут дебаты о том, как будет финансироваться эта инициатива и какого типа инструкторов следует привлечь к его работе.