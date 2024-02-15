НАТО потратила в 2023 году около $10 млрд на восполнение арсеналов — Столтенберг
12:20 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс потратил порядка $10 млрд в 2023 году на восполнение запасов боеприпасов и вооружений. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином накануне встречи министров обороны альянса.
Одна из приоритетных тем саммита — наращивание производства снарядов, часть из которых будет направлена на Украину, а другая часть пополнит запасы государств альянса, оказывающих военную помощь Киеву.
«Столтенберг отметил, что в прошлом году НАТО обеспечило контракты на сумму $10 млрд для восполнения запасов боеприпасов и вооружений альянса», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского оборонного ведомства. Остин и Столтенберг подчеркнули необходимость нарастить оборонное производство для «сдерживания любых угроз и защиты от них».
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