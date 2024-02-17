Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха по вмету Московскому региону

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное повышение температуры, вплоть до нуля градусов, прогнозируется по всему Московскому региону днем в субботу, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже днем прогнозируется значительное повышение температуры по всему Московскому региону. В столице температура — минус 1-3 градуса, а по области — от минус 5 до нуля градусов», — сказал он, отметив, что потепление связано с переносом теплых воздушных масс из Атлантики по восточной периферии циклона, в которой окажется Москва.

Метеоролог добавил, что в субботу ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Скорость ветра прогнозируется 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.