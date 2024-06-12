Президент и премьер РФ получили поздравления с Днем России от премьера Армении
11:48 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину, выразив надежду, что отношения между Ереваном и Москвой будут развиваться. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
В частности, в письме, адресованном Путину, Пашинян подчеркнул, что «этот важный день в новейшей истории России символизирует стремление россиян открыть новую политическую веху в истории страны с богатой историей, культурой и традициями». «Уверен, что многовековые отношения между Арменией и Россией, основанные на принципах равноправия и учитывающие интересы народов обеих стран, будут продолжать конструктивно развиваться, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества вօ всех сферах, представляющих взаимный интерес», — добавил армянский премьер.
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