Президент и премьер РФ получили поздравления с Днем России от премьера Армении

11:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину, выразив надежду, что отношения между Ереваном и Москвой будут развиваться. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

В частности, в письме, адресованном Путину, Пашинян подчеркнул, что «этот важный день в новейшей истории России символизирует стремление россиян открыть новую политическую веху в истории страны с богатой историей, культурой и традициями». «Уверен, что многовековые отношения между Арменией и Россией, основанные на принципах равноправия и учитывающие интересы народов обеих стран, будут продолжать конструктивно развиваться, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества вօ всех сферах, представляющих взаимный интерес», — добавил армянский премьер.