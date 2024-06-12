Минобороны ФРГ собирается сделать первый шаг к восстановлению обязательной службы в армии - СМИ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует восстановить постановку на воинский учет пригодных к военной службе, которая была отменена 13 лет назад. Кроме того, глава Минобороны хочет обязать молодых людей заполнять анкету о готовности и способностях к службе, а также пройти медицинское освидетельствование, пишет агентство DPA.

При этом предусматривается создание дополнительных возможностей для проведения медосмотра призывников. Предложение Писториуса, как отмечает агентство, является первым шагом на пути к возможному возвращению обязательной военной службы. В то же время Писториус в первую очередь хочет предпринять шаги, которые могут быть реализованы до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года.