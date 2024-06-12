Венгрия получила от НАТО гарантии, что любые действия за пределами альянса являются для его членов добровольными

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила от НАТО гарантии, что любые действия за пределами территории альянса являются для его членов добровольными. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава правительства подтвердил, что Венгрия не хочет участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса, в первую очередь на Украине. «В связи с этим я попросил генерального секретаря четко разъяснить, что любые военные действия за пределами территории НАТО, основанные на правилах НАТО и наших традициях, могут быть только добровольными. Это было подтверждено генеральным секретарем на сегодняшних переговорах, и, таким образом, Венгрия получила необходимые ей гарантии», — сказал Орбан.