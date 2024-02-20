Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за блокады
09:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фуры, перевозящие военную технику и боеприпасы для Украины, 3 дня не могут преодолеть границу с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой на границе», — приводит издание текст публикации в соцсети X человека, которого называет волонтером. Автор публикации также приложил фотографии фур, которые «должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции».
18 февраля украинский телеканал ТСН со ссылкой на очевидцев сообщил, что протестующие польские фермеры целенаправленно не пропустили фуру с грузом для Вооруженных сил Украины.
НОВОСТИ
- 09:20 20.02.2024
- Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — ЦТАК
- 09:05 20.02.2024
- Агентство EFE подтвердило факт убийства в Испании пилота-перебежчика Кузьминова
- 09:00 20.02.2024
- Зачистка Авдеевки практически завершена — военный
- 20:53 19.02.2024
- Будапешт оставляет в силе запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
- 19:25 19.02.2024
- На рост реальных доходов граждан Путин поручил правительству обратить особое внимание
- 19:10 19.02.2024
- Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против РФ
- 19:00 19.02.2024
- Киев предлагает союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Украине
- 17:40 19.02.2024
- Польша считает позицию Орбана по вступлению Швеции в НАТО недопустимой — Туск
- 17:12 19.02.2024
- Более 53 тыс. человек принято для участия в СВО с 1 января — Медведев
- 17:00 19.02.2024
- США могут ввести ограничения против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать