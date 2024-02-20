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НОВОСТИ

Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за блокады

09:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фуры, перевозящие военную технику и боеприпасы для Украины, 3 дня не могут преодолеть границу с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой на границе», — приводит издание текст публикации в соцсети X человека, которого называет волонтером. Автор публикации также приложил фотографии фур, которые «должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции».

18 февраля украинский телеканал ТСН со ссылкой на очевидцев сообщил, что протестующие польские фермеры целенаправленно не пропустили фуру с грузом для Вооруженных сил Украины.

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