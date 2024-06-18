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Исламисты использовали Украину как перевалочный пункт на пути в ЕС — власти ФРГ

17:12 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики группировки «Вилаят Хорасан» («Исламское государство в провинции Хорасан», ИГПХ), которая связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), использовали Украину как перевалочный пункт на пути в Европу. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг.

«ИГПХ удалось, по всей видимости, через волну беженцев из Украины переправить в Западную Европу своих сторонников, которые теперь находятся здесь в различных странах», — сказал он. Хальденванг отметил, что ИГПХ смогла объединить вокруг себя многих радикалов и что от нее среди исламистских группировок в настоящий момент исходит наибольшая угроза для общественной безопасности. Группировка призывает к совершению «крупных терактов», добавил руководитель контрразведки.

В свою очередь глава МВД Нэнси Фезер указала на то, что за последние месяцы правоохранительные органы задержали нескольких исламистов и, возможно, предотвратили атаки. По ее словам, министерство прилагает усилия для того, чтобы радикалов можно было впредь высылать и в такие страны, как Афганистан и Сирия.

По оценке органов безопасности ФРГ, в стране около 27 тыс. человек можно причислить к радикальным последователям ислама.

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