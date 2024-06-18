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Два человека погибли при взрыве мины в приграничной зоне Брянской области

17:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и один пострадал при взрыве мины в приграничной запретной зоне в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«На территории Климовского района местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — написал Богомаз.

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