ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ
16:12 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, направленный на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России.
Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле, авторами законопроекта выступили в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Новые нормы предусматривают в том числе введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
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