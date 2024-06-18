ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, направленный на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле, авторами законопроекта выступили в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Новые нормы предусматривают в том числе введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».