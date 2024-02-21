Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск „Центр“ в зоне проведения специальной военной операции. На командном пункте группировки начальник Генерального штаба ВС РФ вручил ордена Мужества и медали „За отвагу“ военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою», — сообщили в ведомстве.