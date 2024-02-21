ВОЗ завила об активном распространении холеры в 15 странах
18:55 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Холера интенсивно распространяется в 15 странах мира в условиях дефицита вакцины. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество отреагировать на «быстро растущую угрозу».
После нескольких лет прогресса в борьбе человечества с холерой «эта смертоносная болезнь вернулась в 30 странах, чему способствовали конфликты, бедность, климатический кризис и глобальное социально-экономическое неравенство», сказал глава ВОЗ. Наибольшее беспокойство у организации вызывают вспышки в Гаити, Замбии, Зимбабве, Судане и Эфиопии.
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