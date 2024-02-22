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Российский альпинист, пропавший в горах Киргизии, погиб

15:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский альпинист Евгений Глазунов, пропавший при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, найден погибшим. Об этом на своей официальной странице в «ВКонтакте» написала представитель группы альпинистов, задействованных в поиске, Анна Пиунова.

Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск. С тех пор связь с ним пропала. Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, который при восхождении находился для подстраховки внизу. Именно он заявил об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу. Напарник пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш.

«Нашли [Евгения Глазунова]. Погиб. Он почти спустился, полторы веревки оставалось. Скорее всего, камнепад», — написала Пиунова.

По словам напарника Глазунова по этому восхождению Кирилла Поветкина, тело альпиниста обнаружено сегодня утром. «Мы обнаружили Женю на стене. Он практически спустился. <…> Вероятная причина смерти — это камнепад», — сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте» Поветкин.

Поиски россиянина осложнялись плохой погодой. На место поисков вылетели два российских альпиниста. В 2018 году родной брат Евгения Глазунова — известный иркутский альпинист Сергей Глазунов погиб при восхождении на вершину высотой более 7 тыс. метров в Пакистане.

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