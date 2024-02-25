В Польше начинаются крупные военные учения с участием войск 10 стран НАТО

09:30 Источник: Интерфакс

В воскресенье начинаются национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24, сообщил генштаб польской армии.

В учениях примут участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских вооруженных сил.