В Польше начинаются крупные военные учения с участием войск 10 стран НАТО
09:30 25.02.2024 Источник: Интерфакс
В воскресенье начинаются национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24, сообщил генштаб польской армии.
В учениях примут участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских вооруженных сил.
НОВОСТИ
- 09:24 25.02.2024
- Япония, вслед за другими странами G7, расширит санкции в отношении России - заявление
- 09:17 25.02.2024
- Воздух в Москве прогреется до +2С в воскресенье, 25 февраля - синоптики
- 09:00 25.02.2024
- Трамп обещает провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов, если станет президентом
- 21:00 24.02.2024
- ЕС откроет офис «обороны и инноваций» в Киеве — фон дер Ляйен
- 20:30 24.02.2024
- Глава МИД Латвии считает, что странам НАТО следует вернуться к практике военного призыва
- 20:23 24.02.2024
- Матери Алексея Навального выдали тело сына - СМИ
- 20:00 24.02.2024
- У Украины нет реальных шансов победить РФ даже с военной помощью США — Time
- 19:30 24.02.2024
- Словацкий премьер против нового железного занавеса вокруг России
- 19:00 24.02.2024
- Президент Франции не примет участие в онлайн-саммите G7 по Украине — СМИ
- 18:30 24.02.2024
- Неизвестные вновь высыпали украинскую сельхозпродукцию на ж/д станции в Польше
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать