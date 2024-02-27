В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны трое граждан Украины.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Задержаны трое граждан Украины», — отметили в ЦОС. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.