Франция допускает присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте — МИД
17:40 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция допускает присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, однако это присутствие не подразумевает их участие в конфликте. Об этом заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) республики.
«Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте. Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция президента республики», — сказал Сежурне.
Новости
- 18:48 27.02.2024
- Мэр Собянин принял решение о реализации еще двух проектов комплексного развития территорий
- 17:12 27.02.2024
- Визит Зеленского станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы — депутат
- 17:00 27.02.2024
- Замороженные активы РФ можно использовать в качестве залога для заимствований — Йеллен
- 16:32 27.02.2024
- Экс-глава МИД Китая Цинь Ган снят с поста члена ВСНП — Синьхуа
- 16:12 27.02.2024
- Половина американцев поддерживает строительство стены вдоль границы США с Мексикой — опрос
- 16:02 27.02.2024
- Клиенты СберНПФ за прошлый год получили рекордный инвестиционный доход
- 16:00 27.02.2024
- Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вероятности ввода войск НАТО на Украину
- 15:32 27.02.2024
- Экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне расширения НАТО
- 15:12 27.02.2024
- Отправку войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны — Косачев
- 15:00 27.02.2024
- НАТО не намерена отправлять военных на Украину — Столтенберг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать