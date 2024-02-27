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Франция допускает присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте — МИД

17:40 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция допускает присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, однако это присутствие не подразумевает их участие в конфликте. Об этом заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) республики.

«Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте. Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция президента республики», — сказал Сежурне.

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