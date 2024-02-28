НАТО не отправит войска на Украину, это политический обман, считает эксперт КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о том, что НАТО может направить войска на Украину, являются лишь политическим обманом, который призван подтолкнуть Киев к продолжению боевых действий в неблагоприятных для него условиях. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.

«Новость о том, что НАТО рассматривает возможность отправки войск на Украину, является не более чем угрозой. Это своего рода политический обман, цель которого заключается в том, чтобы побудить Украину продолжать сопротивляться и не сдаваться в условиях неблагоприятной военной обстановки. Если говорить о вероятности, то НАТО не осмелится направить войска, потому что США ясно дали понять, что не отправят свои войска», — полагает эксперт.

Кроме того, по его мнению, «нынешней военной мощи НАТО недостаточно, чтобы противостоять России». В то же время, как отметил Ван Вэнь, НАТО фактически и так уже вовлечено в конфликт последние два года, поскольку поставляет наемников, данные со спутников и оружие.

Соответствующие заявления, по словам эксперта, также являются сигналом для России. «Это попытка пригрозить России, чтобы она не развивала наступление. В противном случае это приведет к привлечению войск НАТО», — сказал он, добавив, что НАТО в настоящее время выгоднее участвовать в конфликте посредством предоставления военной помощи и оказания финансового давления.