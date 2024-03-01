Для Азербайджана война с Арменией закончилась — помощник президента
15:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что для его страны война с Арменией закончилась, государство фокусируется на мире и развитии.
«Ходят какие-то ненужные сплетни о том, что Азербайджан претендует на территорию Армении. Такого нет. Для нас война закончилась, оккупация закончилась. Мы фокусируемся на мире и развитии своего государства», — сказал Гаджиев в ходе дискуссии по Южному Кавказу на Антальском дипломатическом форуме.
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