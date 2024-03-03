Президент Сербии предсказывает появление войск Запада на Украине
21:20 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич считает, что текущих условиях нельзя исключать отправку Западом своих военнослужащих в зону конфликта на Украине.
«Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду, и нам нужно найти наилучшее возможное решение для нашей страны, быть всем вместе, чтобы защитить ее, помочь нашему народу в Косове и Метохии и защитить Косово и Метохию в составе Сербии, чтобы страна прогрессировала и росла экономически», — отметил Вучич в ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии, чьим членом он является.
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