12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взлет антиамериканских настроений в мире происходит не из-за России или КНР, многие страны видят имитационный характер миротворческой деятельности Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом говорится в открытом письме ветерана Службы внешней разведки России (СВР), генерал-лейтенанта в отставке Леонида Решетникова в адрес директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса. Текст опубликован на ресурсах ТАСС.

«Имитационный характер миротворческой деятельности США в БВУ (ближневосточном урегулировании — прим. ТАСС) видят и осуждают на всем пространстве глобального Юга и шире, так что на месте аналитиков ЦРУ я бы не стал приписывать взлет антиамериканских настроений в мире „проискам“ Тегерана, Москвы или Пекина», — отметил он.