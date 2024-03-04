Мир настроен против США не из-за РФ, все видят их провал на Ближнем Востоке — ветеран СВР
12:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взлет антиамериканских настроений в мире происходит не из-за России или КНР, многие страны видят имитационный характер миротворческой деятельности Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом говорится в открытом письме ветерана Службы внешней разведки России (СВР), генерал-лейтенанта в отставке Леонида Решетникова в адрес директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса. Текст опубликован на ресурсах ТАСС.
«Имитационный характер миротворческой деятельности США в БВУ (ближневосточном урегулировании — прим. ТАСС) видят и осуждают на всем пространстве глобального Юга и шире, так что на месте аналитиков ЦРУ я бы не стал приписывать взлет антиамериканских настроений в мире „проискам“ Тегерана, Москвы или Пекина», — отметил он.
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