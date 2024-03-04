0
0
3
НОВОСТИ

Украина готова продолжить после 2024 года транзит газа из РФ при запросе Европы — Шмыгаль

18:40 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабинета министров.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.

Шмыгаль при этом добавил, что Киев сам вести переговоры об этом с Россией не собирается, но готов говорить с европейскими странами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 04.03.2024
Великобритания является самым враждебным России государством — Сергей Иванов
0
109
17:32 04.03.2024
Польские протестующие разбили на границе с Украиной джипы для ВСУ
0
165
17:12 04.03.2024
Военная ситуация в конфликте на Украине развивается в интересах России — Орбан
0
169
17:00 04.03.2024
ВСУ получит снаряды Запада в течение «нескольких месяцев, а не недель», сообщили в Праге
0
181
16:32 04.03.2024
В Италии будет находиться центр контроля «созвездия спутников» ЕС — министр
0
199
16:12 04.03.2024
Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus
0
223
16:00 04.03.2024
Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова
0
297
15:32 04.03.2024
Продажи новых авто в РФ в январе — феврале выросли на 64%
0
290
15:12 04.03.2024
Расследования РФ показали, что Запад поставляет отравляющие вещества на Украину
0
317
15:00 04.03.2024
В Алма-Ате давно не было землетрясения такой силы - сейсмолог
0
296

Возврат к списку