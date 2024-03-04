Украина готова продолжить после 2024 года транзит газа из РФ при запросе Европы — Шмыгаль
18:40 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабинета министров.
«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.
Шмыгаль при этом добавил, что Киев сам вести переговоры об этом с Россией не собирается, но готов говорить с европейскими странами.
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