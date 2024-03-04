ЕС с 2025 г. прекратит транзит газа через Украину, но будет использовать ее газохранилища
21:20 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но намерен продолжать использовать украинскую газотранспортную систему, в частности газохранилища, для размещения там европейских запасов газа, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.
«Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа в Россией (срок действия которого истечет 31 декабря 2024 года — прим.ТАСС), но мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа. Европейские компании уже использовали украинские газохранилища в прошлом году», — сообщила она.
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