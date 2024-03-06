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Частный пансионат загорелся в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов

09:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в частном пансионате в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«В Коминтерновском районе Воронежа загорелся частный пансионат. Причины установят специалисты. Но главное, что наши спасатели в очередной раз проявили свой высокий профессиональный уровень. Они в кратчайшее время эвакуировали около 50 лежачих пациентов», — написал он.

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