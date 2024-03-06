Частный пансионат загорелся в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов
09:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в частном пансионате в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«В Коминтерновском районе Воронежа загорелся частный пансионат. Причины установят специалисты. Но главное, что наши спасатели в очередной раз проявили свой высокий профессиональный уровень. Они в кратчайшее время эвакуировали около 50 лежачих пациентов», — написал он.
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