Илон Маск высказался по поводу насильственных методов мобилизации на Украине

16:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский бизнесмен Илон Маск возмутился насильственными методами мобилизации на Украине.

«Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько еще должно умереть», — написал он на своей странице в соцсети X. Так предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который опубликовал видео, на котором показано, как на границе Украины был задержан автобус с мужчинами призывного возраста. Они пытались покинуть страну и избежать мобилизации. На кадрах мужчин выталкивают из автобуса и заставляют ложиться на землю друг на друга.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.