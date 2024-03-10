Илон Маск высказался по поводу насильственных методов мобилизации на Украине
16:46 10.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский бизнесмен Илон Маск возмутился насильственными методами мобилизации на Украине.
«Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько еще должно умереть», — написал он на своей странице в соцсети X. Так предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который опубликовал видео, на котором показано, как на границе Украины был задержан автобус с мужчинами призывного возраста. Они пытались покинуть страну и избежать мобилизации. На кадрах мужчин выталкивают из автобуса и заставляют ложиться на землю друг на друга.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.
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