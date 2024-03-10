Кризис в Красном море повысил спрос на ж/д транзит грузов из Азии в Европу через Россию - FT
20:15 10.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос на перевозки грузов по российским железным дорогам из Азии в Европу резко вырос после атак йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на суда в Красном море. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на логистические компании и железнодорожных операторов.
По данным германской транспортно-логистической фирмы DHL, запросы на перевозку товаров по железнодорожному коридору РФ «выросли примерно на 40% с тех пор, как в декабре контейнеровозы стали перенаправлять по более длинному маршруту» вокруг мыса Доброй Надежды.
«Подавляющее количество грузов идет через Россию», — отметили в DHL, представители которой заявили, что сами перевозками по российским магистралям не занимаются. По сведениям компании RailGate Europe, спрос на грузовые железнодорожные перевозки через Россию в нынешнем году был в среднем на 25-35% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Rail Bridge Cargo указала на рост показателя на 31% за такое же время.
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