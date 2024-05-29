Саркози: Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну
22:45 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Франции (2007-2012) Николя Саркози предостерег от эскалации конфликта на Украине и заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией.
«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения, — сказал Саркози в интервью газете Le Figaro — Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?»
Экс-президент заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. «Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям. Мир танцует на краю вулкана», — добавил политик.
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