Блинкен пообещал Санду вводить санкции против лиц, подрывающих «демократию в Молдавии»

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация будет и далее вводить санкции против лиц, которые, по ее версии, подрывают «демократию в Молдавии». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду по итогам визита в Кишинев.

«Мы вводили санкции против тех, кто хотел или пытался подорвать демократию в Молдавии. По мере обработки информации, необходимой для поддержки этих санкций, мы продолжим делать это», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.