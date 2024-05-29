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В Белом доме подтвердили, что США внесли свой вклад в украинскую «формулу мира»

21:30 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Вашингтон причастен к выработке так называемой формулы мира, которую пытается продвигать Киев.

«Да, конечно», — сказал он на специальном онлайн-брифинге, отвечая на просьбу журналиста прояснить, «вносил ли Белый дом свой вклад в „формулу мира“.

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