В Белом доме подтвердили, что США внесли свой вклад в украинскую «формулу мира»

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Вашингтон причастен к выработке так называемой формулы мира, которую пытается продвигать Киев.

«Да, конечно», — сказал он на специальном онлайн-брифинге, отвечая на просьбу журналиста прояснить, «вносил ли Белый дом свой вклад в „формулу мира“.