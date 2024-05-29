В реактор советского производства АЭС в Болгарии загрузили американское топливо
21:00 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая партия ядерного топлива производства американской компании Westinghouse загружена в реактор пятого энергоблока болгарской АЭС «Козлодуй» во время планового ремонта, который завершится 9 июня. Об этом на брифинге сообщил директор АЭС Валентин Николов.
«В пятый энергоблок установлены первые 43 кассеты с ядерным топливом Westinghouse, ожидаем, что 9 июня блок будет введен в эксплуатацию. В ближайшие четыре года мы должны полностью завершить диверсификацию, которая необходима с учетом геополитической обстановки. Работа станции началась 50 лет назад, и сейчас мы будем первой АЭС, которая полностью перейдет на нероссийское топливо», — сообщил Николов.
Переход на новый вид топлива приветствовали премьер-министр технического правительства Димитар Главчев и глава Минэнерго Владимир Малинов, посетившие «Козлодуй», они определили это событие «как историческое».
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