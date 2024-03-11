«Школа 21» открылась в Белгороде

17:57

Фото пресс-службы Сбера



Кампус «Школы 21» начал работу в Белгороде. В церемонии его открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка, губернатор Белгородской областии председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье». Почетные гости оценили новое здание, поздравили команду школы с открытием, пообщались с участниками отборочного интенсива и пожелали им успехов в освоении IT-профессии.

«Для нас большая радость сегодня здесь в Белгороде открывать «Школу 21». Во-первых, потому что это особый регион, и мы много сотрудничаем в последние годы. Во-вторых, у каждого кампуса нашей школы, конечно, есть своя изюминка, региональная специфика, но в Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус. Уверен, ребятам будет здесь комфортно учиться, – отметил Герман Греф. – В учебной программе нашей школы не только программирование, а целых 12 специальностей, и мы еще будем расширять количество профессий. Сегодня мы называем таких специалистов цифровыми инженерами. Они получают базовый опыт программирования и создания цифровых продуктов, а в дальнейшем многие из них идут на три ключевых направления: работа с данными и искусственный интеллект, робототехника и кибербезопасность. Еще одно актуальное новое направление – все, что связано с креативными специальностями, и медиадизайном».

«Времена меняются очень быстро, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому главное, чему можно научиться в «Школе 21», – отсутствие страха перед изменениями, быть адаптивными к этим изменениям, – добавил он. – Человек всегда будет создавать новые совершенные системы, и кому-то нужно будет оперировать ими, совершенствовать их. Эти системы будут быстро меняться, а востребованность специалистов, которые умеют с ними работать, будет только расти. Здесь, в нашей «Школе 21», ребята могут получить современные инструменты для обучения самым востребованным специальностям. Я благодарю губернатора региона Вячеслава Гладкова и партнера проекта Владимира Зотова за активное участие в нашем общем проекте – с такой командой очень приятно работать».

Образовательный проект «Школа 21» в Белгороде Сбер реализует по инициативе Вячеслава Гладкова при поддержке группы компаний «Агро-Белогорье» и лично председателя совета директоров белгородского холдинга Владимира Зотова.

Кампус «Школы 21» в Белгороде занимает два этажа в здании на ул. Ватутина, 1Г. Его площадь – 2700 кв. м, количество рабочих станций – 200. Уникальный дизайн кампуса создан с учетом региональной айдентики. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных рек Белгородской области, знаменитых своими красотами и историческим значением (Оскол, Нежеголь и Валуй).

«Я очень рад этому долгожданному событию. Для меня вся эта история как настоящий вдох. Мы как приграничный регион особенно понимаем: для нас крайне важен образ будущего, – отметил Вячеслав Гладков. – И «Школа 21» – это инвестиции в будущее. Школа стала отличным продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах. За 84 дня мы смогли воплотить проект от идеи в жизнь. Наша молодежь очень ждала этого, она хочет быть лидером во многих отраслях. Спасибо вам, Герман Оскарович, за то, что вы поверили в нас, спасибо, что мы единой и сплочённой командой смогли реализовать этот смелый и важный для нас всех проект».

«Группа компаний «Агро-Белогорье» на протяжении долгих лет системно занимается развитием не только производственного сектора, но и социальной сферы родного для нас Белгородского региона. Мы практически ежегодно запускаем и развиваем новые проекты: возводим парки, помогаем строить храмы, часовни, образовательные учреждения, – рассказал Владимир Зотов. – Проект «Школа 21» стал для нас настоящим вызовом: в такие короткие сроки мы еще не строили. Всего 84 дней – и полностью заброшенное, долго пустовавшее здание превратилось в современное комфортное пространство, пространство для нашего будущего. Я хочу поблагодарить всех строителей, которые трудились на площадке буквально день и ночь. Хочу поблагодарить сотрудников предприятий группы компаний «Агро-Белогорье», ведь именно благодаря их добросовестному и эффективному труду у нас есть возможность реализовывать такие масштабные проекты и делать родную Белгородчину успешной и современной. Спасибо нашему губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову, спасибо Герману Оскаровичу Грефу за то, что доверили нашей компании столь ответственную миссию».

Также сегодня стартовал первый отборочный интенсив, в котором участвуют более 212 человек, 29% из них – девушки. Средний возраст участников – от 18 до 24 лет, самому старшему – 50 лет. Среди них есть фотограф, швея, таксист, сварщик и представители других профессий. Всего на обучение было подано более 3000 заявок, все они поступили от жителей Белгородской области.

На время отборочного интенсива и основного обучения участникам из других городов предоставляется бесплатное общежитие.

Сейчас в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. До конца года запланировано открытие ещё семи кампусов «Школы 21» в регионах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Проверить уровень своих цифровых навыков сейчас может каждый житель России старше 18 лет. Для этого достаточно принять участие в конкурсе «Цифровой марафон», который проводят Сбер и «Школа 21». Конкурс продлится до 29 июня 2024 года. Он включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний – «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» – и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы.