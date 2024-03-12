Ответ России на конфискацию активов в Европе может обанкротить площадку Euroclear - Reuters
23:35 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ, могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг — бельгийской площадки Euroclear. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов РФ.
Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису, отмечает Reuters.
Reuters подчеркивает, что иски будут исходить от Центробанка РФ, который «не признает западные санкции». По его мнению, в первую очередь ЦБ РФ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции. Также ЦБ РФ, полагает агентство, подаст иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Кроме того, ЕС нужно готовиться к многочисленным искам западных банков, которые также потеряют свои активы в результате санкционной войны.
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