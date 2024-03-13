Для Сбера эффект от сотрудничества с центрами искусственного интеллекта превысил миллиард рублей

11:30

Инвестиции Сбера в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (ИИ, AI) – Сколтехом, ВШЭ и МФТИ – составили 700 млн руб. за 2021−2023 годы. А достигнутый подтвержденный эффект для Сбера составляет 1,1 млрд руб. До конца года Сбер ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия».

«Сбер с научными коллективами центров AI ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира, – пояснил он. – Это сотрудничество дает нам конкурентные преимущества в предоставлении ценности нашим клиентам, а университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта».

Сбер – один из крупнейших участников программы развития исследовательских центров ИИ, которые созданы для реализации национального проекта «Цифровая экономика» при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ и индустриальных партнеров.

В центрах ИИ – Сколтехе, ВШЭ и МФТИ – над проектами банка работает более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Исследователи создают наукоемкие решения для развития технологий и продуктов всей экосистемы Сбера. Например, разрабатывают климатические модели для оценки кредитных рисков, улучшают опыт общения клиентов с банком, участвуют в развитии GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы.

В конце 2023 года Сбер стал индустриальным партнером еще четырех центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королева, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета. Теперь уже семь исследовательских центров ИИ включились в работу вместе со Сбером в области искусственного интеллекта.